- Rusia a trimis un grup de avioane de vanatoare MiG-29 in Siria, a anuntat ambasada rusa la Damasc, pilotii militari sirieni folosind deja avioanele pentru a realiza misiuni in spatiul aerian al Siriei, transmite Reuters. Saptamana trecuta, presedintele rus Vladimir Putin le-a ordonat ministerelor…

- Turcia inca mai produce si livreaza componente pentru avioanele de lupta americane F-35, in pofida faptului ca a fost suspendata din acest program in urma cu aproape un an din cauza ca a importat din Rusia sisteme de aparare antiracheta, a afirmat joi seful industriei de aparare a Turciei, Ismail…

- Ministerul turc al Apararii a acuzat militia kurda YPG pentru atacul cu bomba produs marti in centrul orasului Afrin din nordul Siriei, soldat potrivit ultimului bilant cu moartea a cel putin 40 de civili, intre care 11 copii, transmite Reuters potrivit Agerpres. Explozia a avut loc intr-o zona aglomerata…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Turcia a crescut cu 73 in 24 de ore, ajungand la un total de 574, a anuntat duminica, intr-o postare pe Twitter, ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, potrivit Reuters si EFE.Numarul de noi cazuri de infectare confirmate a crescut cu…

- Doi militari turci au fost ucisi, iar alti doi au fost raniti intr-un atac cu mortier al unor combatanti kurzi din regiunea Haftanin, in nordul Irakului, a anuntat Ministerul turc al Apararii, care a precizat ca Ankara a ordonat represalii, relateaza Reuters.

- Turcia restrictioneaza deplasarile persoanelor cu varsta de 65 de ani si peste, precum si a persoanelor cu afectiuni cronice, ca parte a masurilor luate pentru limitarea extinderii pandemiei de coronavirus, potrivit DPA si Reuters.Dispozitia, care intra in vigoare sambata la miezul noptii,…