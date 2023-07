Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, joi, sesizarea privind modificarile aduse Codului civil referitoare la regimul arendei, anunța Agerpres.Parlamentari din Forta Dreptei si din USR au sesizat la CCR modificarile aduse Codului civil referitoare la regimul arendei, sustinand ca aceste…

- „Proiectul in cauza ignora total principiul libertatii contractuale, fara a oferi vreo justificare solida. In spatele acestei legi se afla, fara indoiala, baronul PSD Paul Stanescu din Olt”, a afirmat deputatul USR Silviu Dehelean, conform unui comunicat de presa al partidului. In combinatie cu Legea…

- Varsta de pensionare va crește in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale. Va crește perioada la care se va raporta calculul și, de asemenea, se va majora treptat și perioada petrecuta in activitatea respectiva. In acest fel cheltuielile cu aceste pensii vor converge foarte mult catre sistemul…

- Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale, va creste perioada la care se va raporta calculul si de asemenea se va majora treptat si perioada petrecuta in activitatea respectiva, astfel incat cheltuielile cu aceste pensii vor converge foarte mult catre sistemul contributiv,…

- Varsta de pensionare va creste in cazul tuturor categoriilor de pensii speciale, va creste perioada la care se va raporta calculul si de asemenea se va majora treptat si perioada petrecuta in activitatea respectiva, astfel incat cheltuielile cu aceste pensii vor converge foarte mult catre sistemul contributiv,…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2021, care prevede modificarea art. 5 pct. IV 4 din Legea nr. 76/2002, in sensul extinderii grupei de varsta mentionate in definitia tanarului NEET, dupa cum urmeaza: persoana cu varsta cuprinsa intre 16…

- Liga Studentilor (LS IASI) organizeaza vineri, incepand cu ora 12.00, un protest spontan in fata sediilor Partidului Social Democrat (PSD), Partidului National Liberal (PNL) si a Ministerului Educatiei fata de modificarile inacceptabile care se doresc a fi impuse prin proiectele de lege ale educatiei,…

- Nota de adoptare tacita a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 12 aprilie, a fost citita in plen de presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, care a condus sedinta de marti a plenului.Potrivit formei initiatorului, "CNSAS initiaza, din oficiu si…