Aveți grijă de rețeaua de canalizare! Vasul de toaletă nu este coș de gunoi! Noi imagini cu ceea ce lucratorii de la Secția Canalizare gasesc in rețeaua de canalizare. Cea mai mare problema o constituie in continuare șervețelele umede. Realizate dintr-o țesatura de vascoza-poliester rezistenta la rupere, cu fibrele interconectate mecanic, șervețelele umede sunt extrem de rezistente la rupere. Daca ajung in rețeaua de canalizare, nu se dizolva, precum hartia igienica, ajungand sa blocheze canalizarea, atat pe rețeaua interioara, cat și pe rețeaua publica, provocand probleme majore inclusiv la stațiile de pompare a apelor uzate. Lista produselor care nu trebuie sa ajunga… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

