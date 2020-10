Aveți grijă când treceți vama: Aceste încălcări nu se admit CHIȘINAU, 17 oct - Sputnik. Poliția de Frontiera continua sa inregistreze nereguli la vama. In ultimile 24 de ore, 14 persoane au incalcat regimul zonei de frontiera, șase persoane au fost identificate la trecerea frontierei cu consemn național, iar 146 de persoane au fost documentate pentru nerespectarea masurilor de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice. © Sputnik / Мирослав РотарьO noua alerta de calatorie! S-au schimbat regulile de intrare in UcrainaTotodata, cetațenii care ignora regimul de autoizolare se poate alege cu amenzi. In perioada 5 – 11 octombrie 2020,… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

