Avertizările epidemiologilor se adeveresc: Numărul cazurilor de COVID-19, în creștere CHIȘINAU, 16 iun – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 59 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Asta dupa ce marți au fost 48 de cazuri. Astfel, bilanțul cazurilor de coronavirus in țara noastra a ajuns la 255 937. © Sputnik / Mihai CarausEpidemiolog: Așteptam o creștere a numarului de cazuri de COVID-19 - Care ar fi motivele Din numarul total de infectari, doua sunt de import. Numarul de teste efectuate – 5 422, dintre care 1 085 de au fost teste Rapid – Antigen. In total, in cadrul instituțiilor medico-sanitare… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

