AVERTIZĂRI METEO de caniculă și instabilitate atmosferică, inclusiv în BN! Vezi detalii Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat mesajele emise in urma cu doua zile prin instituirea unei avertizari cod portocaliu de canicula și disconfort termic, dar și de instabilitate atmosferica. MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA – COD GALBEN Interval de valabilitate: 28 – 31 iulieFenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat și caniculaZone afectate: conform textului și harții In intervalul menționat valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

