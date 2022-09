Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis sambata o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Constanta si Tulcea si o atentionare Cod galben pentru ape din 11 județe, printre care și judetele Constanta si Tulcea. Alertele sunt valabile pana duminica. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Meteorologii au anunțat, sambata, doua noi avertizari de ploi torențiale și grindina care vizeaza sudul și sud-estul țarii. Un cod galben de ploi puternice a intrat in vigoare in aceasta dimineața și este valabil pana in aceasta seara la ora 18:00. In intervalul menționat in Dobrogea, estul Munteniei…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis doua atentionari Cod portocaliu de inundații pentru rauri din 19 județe. Alertele sunt in vigoare de vineri ora 13.00 pana sambata ora 16.00,respectiv vineri ora 20.00- sambata ora 24.00. Alte rauri sunt sub doua avertizari Cod galben.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, miercuri, 31 august, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii, valabile pana joi dupa amiaza in 21 de bazine hidrografice si pe raurile din Dobrogea.In intervalul 31 august, ora 12:00 1 septembrie, ora 12:00, va fi valabil…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marți, o atentionare cod portocaliu de inundații pentru rauri din șase județe. Atentionarea intra in vigoare seara si este valabila pana miercuri la ora 16:00. Alte rauri sunt sub avertizare cod galben. Hidrologii anunța scurgeri…

- Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundatii si depasiri ale cotelor de aparare, valabila in intervalul 21 august, ora 12:00 - 23 august, ora 24:00, in 20 bazine hidrografice de pe raza a 19 judete.

- Hidrologii au emis miercuri, 10 august, un COD Galben pe raul Arieș din județele Cluj și Alba. Vezi pana cand este valabil aceasta avertizare. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarie a Apelor a emis un COD Galben pe raul Arieș din județele Cluj și Alba. Fenomenele vizate sunt scurgeri importante…

- Eveniment Județul Teleorman, vizat de o atenționare hidrologica / Cod galben de inundații iunie 14, 2022 12:51 Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de Cod galben de inundații ce vizeaza și județul Teleorman. Astfel, avand in vedere situatia hidrometeorologica…