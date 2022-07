Avertizări ANM: Caniculă dar și vijelii puternice în majoritatea regiunilor Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben vizand val de caldura si disconfort termic ridicat, pentru sambata si duminica. Totodata, in majoritatea regiunilor vor fi ploi si descarcari electrice, fiind emis un Cod galben. Meteorologii anunta ca valul de caldura si disconfortul termic se mentin, in weekend, in zonele joase din vestul, […] The post Avertizari ANM: Canicula dar și vijelii puternice in majoritatea regiunilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caldura puternica și disconfortul termic continua sa le dea batai de cap locuitorilor din mai multe zone ale țarii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat, vineri, avertizarea meteo, anunțand la ce sa se aștepte romanii, de la vreme, pe durata acestei prime zile a lunii iulie, luna…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU de canicula și disconfort termic The post Romania, sub canicula și disconfort termic in urmatoarele trei zile! Meteorologii au emis doua avertizari COD GALBEN și COD PORTOCALIU appeared first on Realitatea de…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, grindina și ploi torențiale, care vizeaza peste jumatate din județele țarii. Prima avertizare meteo Cod galben este valabila in intervalul 21 iunie, ora 11:00, 21 iunie, ora 21:00. Fenomene vizate: intensificări…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila in toata tara, incepand de vineri dupa-amiaza pana duminica seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica…

- Meteorologii au emis doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și vant pentru zilele de marți și miercuri. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vremea rea valabila de marți, 17 mai, ora 14:00 pana miercuri, 18 mai, ora 06:00. In…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile, in Romania, vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in Moldova pana la 31 de grade Celsius. Potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), spre finalul lunii mai se va raci, iar la munte temperaturile vor cobori…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atenționare meteo Cod galben de ploi și vijelii, care vizeaza aproape toata țara. Atenționarea meteo Cod galben de ploi și vijelii este valabila in intervalul 27 aprilie, ora 12:00, 28 aprilie, ora 23:00. Fenomenele vizate sunt instabilitate…

- Meteorologii anunta intensificari ale vantului in estul, sud-estul si sud-vestul tarii, pana luni seara. Ulterior, vremea va fi deosebit de rece in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben privind intensificari ale vantului, aceasta fiind valabila…