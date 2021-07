Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,01. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 NADRAG 8.17 2 JEBEL 5.96 3 CENEI 5.94 4 GHIRODA 4.42 5 PARTA 4.08 6 RACOVITA…

- Comunicat de presa Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,09. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 NADRAG 7.10 2 JEBEL 5.96 3 CENEI 5.61 4 GHIRODA 4.54 5 PARTA…

- Miercuri, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 2,21. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: 1 JEBEL 7.20 2 NADRAG 7.10 3 CENEI 5.94 4 GHIRODA 4.54 5 PARTA 4.08 6 RACOVITA…

- Comunicat de presa- 24 aprilie Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de prefectul Zoltan Nemeth, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe in…

- O noua zi in care rata de infectare a scazut atat in Timișoara, cat și in județ. Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in Timișoara s-a prezentat rata de 3,36 la mia de locuitori, iar in județul Timiș, de 3.1. Lista cu localitațile ce prezinta o rata de infectare mai mare…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a anulat, marți, printr-o decizie definitiva, ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, prin care a fost instituita pentru trei zile, incepand cu data de 22 martie, carantina in municipiul Timisoara si patru comune limitrofe. ICCJ anuleaza…

- Masurile restrictive implementate in municipiul Timișoara vor fi relaxate incepand de luni. Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis dupa ce rata infectarilor cu Covid-19 a scazut. De luni va fi prelungit programul de functionare al magazinelor. Localnicii vor putea…

