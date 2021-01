Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, potrivit informatiilor publicate de catre autoritatile spaniole, in perioada 22 – 24 ianuarie 2021, Peninsula Iberica va fi afectata de vant puternic,…

- Autoritatile spaniole au anunțat ca, in perioada 22 – 24 ianuarie, Peninsula Iberica va fi afectata de vant puternic, cu rafale care vor ajunge in unele regiuni pana la 110 km/h. Conform prognozei Agentiei Meteorologice spaniole (AEMET) http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?w=hoy au fost…

- In comunicatul MAE se arata ca Agentia Meteorologica spaniola - AEMET a emis urmatoarele avertizari: COD ROȘU de ninsori pentru comunitatile Madrid si Castilla la Mancha;COD PORTOCALIU de ninsori pentru comunitatile Andaluzia, Aragon, Castilla y Leon, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia si orasul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Autonoma Castilla-La Mancha, ca Agenția Meteorologica spaniola a emis un cod portocaliu de ninsori abundente, incepand de azi. De asemenea, Ministerul…

- Conform noilor prevederi legislative, conducatorii auto de transport internațional de marfuri sunt exceptați de la obligativitatea autoizolarii daca se afla in tranzit sau daca preiau marfa din Republica Elena și parasesc imediat teritoriul acestui stat. In situația in care preluarea marfii are loc…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a emis cod portocaliu si cod galben de ploi si intensificari de vant pentru perioada 11-13 decembrie. …

- Nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a crescut, a avertizat Ministerul Afacerilor Externe. Amenințarea unui atac terorist a crescut la nivelul 4, ceea ce inseamna un risc sever, adica o posibilitate foarte ridicata ca…