- Numarul marilor fugari pe care autoritațile din Romania incearca fara succes sa-i aduca in țara pentru a-și executa pedepsele, se marește de la un an la altul. Italia și Grecia raman principalele destinații ale condamnatilor.

- Ninsoarea, poleiul și ceața au afectat drumurile, caile ferate și aeroporturile din Marea Britanie. Mai multe curse aeriene au fost amanate, iar pe rețeaua feroviara se inregistreaza intarzieri, anunța autoritațile britanice. Valul de frig din Marea Britanie continua, iar luni deplasarile sunt dificile…

- UPDATE Autoritațile anunța reconectarea sistemului energetic de la Drochia, Ungheni și parțial la Comrat. UPDATE Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a explicat ca „urmare a bombardamentului Rusiei impotriva sistemului energetic ucrainean din ultima ora, una din liniile…

- Ceața afecteaza traficul auto in mai multe zone ale țarii, inclusiv in Arad și Timiș. Ceața afecteaza circulația mașinilor pe mai multe sectoare de drum din Romania. Se circula cu greutate in Ardeal, Moldova și Dobrogea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca vineri…

- Mii de sindicalisti au protestat in fata Guvernului Romaniei Foto arhiva: Catalin Radu/ RRA RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Câteva mii de sindicaliști din mai multe domenii au ieșit astazi în strada la București, nemulțumiți de lipsa de decizie a guvernanților pe probleme majore…

- Marșurile anti-saracie au inceput in Romania. Doua caravane organizate de Cartel ALFA pornesc luni din Ardeal si Moldova spre Bucuresti. Primele proteste au loc in Zalau si in Bacau. Prin intermediul acestora, romanii cer majorarea pensiilor și a salariilor, dar si masuri care sa opreasca creșterea…

- La Targu-Jiu, Slatina și la Drobeta Turnu Severin, au avut loc proteste contra majorarii facturilor. La Targu-Jiu, protestatarii au scandat contra renunțarii la incalzirea pe carbuni și contra inchiderii minelor de carbune, așa cum s-a angajat sa o faca Romania pana in 2023. Autoritațile practic nu…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu, numarul 67 mondial, a anuntat, joi, ca trebuie sa se retraga de la editia 2022 a turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250) din cauza unei accidentari, potrivit unui comunicat publicat de organizatori. Emma Raducanu, care a jucat in aceasta saptamana…