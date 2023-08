Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit specialistilor INHGA, pana marti la ora 16:00, sunt posibile depasiri ale Cotelor de atentie pe anumite sectoare de rauri din bazinele hidrografice: Barzava, Moravita, Caras, Nera, Cerna si Dunare – afluentii mici aferenti sectorului amonte statia hidrometrica Orsova, in judetele Timis, Caras…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare Cod galben de viituri valabila pana joi dimineata la ora 9:00 pe rauri din judetele Hunedoara, Arad, Timis, Caras-Severin si Mehedinti.

- O avertizare Cod portocaliu de inundatii emisa de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor intra in vigoare sambata, la ora 18, și vizeaza rauri din judetele Timis, Caras Severin, Gorj si Mehedinti. In vigoare este și o avertizare Cod galben pentru aceleași fenomene.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii valabila sambata, de la ora 18:00, pana duminica seara, pe rauri din judetele Timis, Caras Severin, Gorj si Mehedinti, potrivit Agerpres.

- Hidrologii au emis o avertizare Cod roșu de inundații pentru rauri din județele Caras Severin, Timis, Gorj, Dolj și Mehedinti. Avertizarea Cod roșu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Timis (judetele: Caras Severin si Timis), Poganis (judetul Caras Severin), Barzava (judetele: Caras Severin si…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, duminica seara, o avertizare Cod rosu de inundatii pentru rauri din judetul Alba, valabila pana la ora 23:00, si o atentionare Cod galben pentru rauri din judetele Vaslui si Galati, valabila pana luni, la ora 7:00.Potrivit INHGA, ca urmare…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor I.N.H.G.A a emis un Cod Galben pentru risc de inundații valabil incepand de joi, 1 iunie, de la ora 13:00, pana la miezul nopții. Astfel, se pot depași cotele de atenție pe anumite rauri din județele: Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu,…

- Hidrologii au prelungit, pana joi dupa-amiaza, avertizarea Cod portocaliu pentru bazinul hidrografic Barzava, in judetele Caras-Severin si Timis, in timp ce rauri din 14 judete se afla sub incidenta unui Cod galben, potrivit news.ro.Specialistii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire…