Avertizare. Cod Galben in judetele Constanta si Tulcea

- Atentionare meteo de Cod Galben in Dobrogea.Hotararea nr. 43 a CJSU prevede ca primarii localitatilor din judetul Constanta, in calitate de presedinti ai Comitetelor Locale pentru Situatii de Urgenta, sa stabileasca masurile operative de interventie care trebuie luate pentru limitarea efectelor unor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta noapte, la ora 01.15 o avertizare Cod Galben valabila in judetele Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Calarasi, Buzau, precum si in municipiul Bucuresti.Se va semnala, local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub…

- Meteorologii au emis atentionari de tip nowcasting Cod galben privind intensificari ale vantului, pana sambata la pranz, in judetele Braila, Ialomita, Buzau, Dolj, Mehedinti si Tulcea, potrivit news.ro Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, atentionari nowcasting…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting valabila in judetul Tulcea zona de litoral. Totodata ANM a anuntat ca localitatile vizate de Codul Galben de sunt Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Nufaru, Bestepe, Maliuc si Pardina.Specialistii in metrologie spun…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o serie de avertizari de Cod galben de ceata si intensificari ale vantului, ce vizeaza mai multe județe din țara. Cod galben de vant și ceața In urmatoarele ore vremea se va schimba drastic. Un cod galben de ceața și vant a fost emis de…

- COD GALBEN de CEAȚA și polei in Alba pana la ora 13:00. Vizibilitate redusa sub 200 m și izolat sub 50 m Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de tip Cod Galben de ceața, valabila pentru județul Alba și alte zone din țara, luni dimineața. In județul Alba, este vizata zona joasa,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting tip Cod galben pentru judetul Constanta de ceata care determina reducerea vizibilitatii sub doua sute de metri.Avertizarea este valabila si pentru judetele Ialomita, Calarasi, si Tulcea.In unele zone, alocuri, vizibilitatea este…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, burnita si ghetus în localitati din 15 judete. Astfel, în localitati din județele Cluj, Suceava, Giurgiu, Teleorman,…