Unul dintre cei mai cunoscuți medici veterinari din Turda, Mihai Rus, atrage atenția iubitorilor de animale cu privire la pericolul din plante sau din iarba. „Astazi este despre “ariste” sau „spice” . Sunt firele subțiri și ascutite, cu terminații multiple, care pot fi gasite in iarba sau in plantele de tipul gramineelor. Acestea pot avea [...] Articolul Avertismentul unui medic veterinar: Astazi este despre “ariste” sau ”spice” apare prima data in TurdaNews .