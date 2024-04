Stiri pe aceeasi tema

- Cand vezi astfel de rezultate bune și astfel de traiectorii stelare in vremuri atat de tulburi te intrebi, din nou, de ce avem deficit bugetar, deficit de cont curent, deficit de balanța comerciala și suntem indatorați pana la stranepoți?

- 'Dragi bucureșteni, daca ma alegeți primar, voi crește valoarea proprietaților imobiliare cu 50%!' - Iata o promisiune electorala absolut realista care va genera prezența la vot și, desigur, vot.

- Pentru toți care inca nu sunt la curent cu noua schema a Ministerului Finanțelor Publice privind stimularea investițiilor cu impact in economie sau pentru cei care injura Guvernul ca lasa pacienții fara medicamente mai sus este linkul noii scheme, poate decid unii sau alții sa construiasca o fabrica…

- Hotararea Guvernului privind Normele de aplicare a Legii nr. 360 2023 a fost aprobata in sedinta de astazi a Executivului. Normele fac parte din proiectul amplu asumat de Guvernul Romaniei de a recalcula toate pensiile din sistemul public in spiritul echitatii, contributivitatii si stabilitatii in munca.…

- Marcel Ciolacu a declarat dupa intalnirile cu mediul de afaceri ca „Firmele romanesti nu sunt interesate deloc de comasare (a alegerilor, in context), ci de solutiile pentru dezvoltare!”

- Criza generata de conflictul din Marea Roșie afecteaza toate rutele navale care aduc spre Europa materii prime, materiale și produse finite din „fabricile lumii” – China, India, Taiwan, Coreea de Sud, Indonezia, Tailanda, Filipine și alte țari asiatice – și, intr-o mai mica masura, petrol și combustibili…

- A inceput un nou ciclu academic, s-au terminat in liniste și pace alegerile la toate universitațile din Romania, s-au ales sau reales rectori pentru urmatorii patru ani in care se pot intampla multe.

Dragoș Damian, Terapia Cluj: Fabricile din Brașov produceau peste 300 de tractoare agricole și camioane grele pe zi, inainte de a fi inchise. Astazi, in Romania, nu se mai asambleaza aproape deloc