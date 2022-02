Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu este de parere ca Rusia nu iși permite sa invadeze Ucraina și nu va ataca direct nici macar in teritoriile separatiste din est, ci va prefera sa consolideze acolo „doua Transnistrii”. Armata ucraineana nu mai este cea din 2014, iar in cazul unei invazii, armata rusa va suferi pierderi,…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca, daca Rusia alege sa atace o națiune pașnica și nevinovata precum cea ucraineana, atunci Occidentul trebuie sa acționeze. Johnson a avertizat, totodata, asupra consecințelor posibilei escaladari a situației din Ucraina. Boris Johnson a avut un discurs…

- Acuzatia a fost facuta intr-o declaratie emisa de reprezentanti ai autoproclamatei „Republici Populare Lugansk”. Documentul mentioneaza ca fortele ucrainene au folosit mortiere, lansatoare de grenade si o mitraliera in patru incidente separate inregistrate joi.„Fortele armate ale Ucrainei au incalcat…

- Serviciile de informații din SUA estimeaza ca Rusia iși intensifica pregatirile pentru o invazie pe scara larga in Ucraina și ca are deja 70% din forța necesara pentru o astfel de operațiune, potrivit oficialilor americani. Moscova a masat deja 110.000 de soldați la granițele Ucrainei și ar putea dispune…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina este iminent, dar nu se va desfașura mai devreme de o luna, din cauza ca rușii nu doresc sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, susține europarlamentarul Eugen Tomac (PMP). „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar poate izbucni…

- Bursele europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere puternica, urmand tendinta globala a investitorilor de renuntare la activele riscante, potrivit Reuters. Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,9%, iar cel mai mare declin a fost inregistrat de sectorul resurselor naturale, de 3,2%.…

- Presa internaționala urmarește tranziția politica de la Berlin, punand reflectoarele pe succesorul Angelei Merkel. „Olaf Scholz, un cancelar care transmite incredere”, titreaza Le Monde. Cotidianul francez reamintește ca, deși prea puțin indragit chiar in propria familie politica, acest pragmatic a…