Avertismentul specialiștilor: A apărut o nouă sub-variantă Omicron. Este monitorizată de oamenii de ştiinţă O noua sub-varianta Omicron, aparuta in urma cu cateva saptamani, ridica semne de intrebare si este monitorizata cu mare atentie de oamenii de stiinta, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Desi noua sub-varianta "nu schimba datele problemei", potrivit ministrului francez al Sanatatii, caracteristicile sale exacte, deocamdata necunoscute pe deplin, ridica anumite semne de intrebare. Denumita BA.2, aceasta sub-varianta a fost detectata in mai multe tari ale lumii, in special in Europa. "Noi variante apar cu o regularitate destul de mare", a reamintit joi seara Olivier… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

