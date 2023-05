Avertismentul Salvamont:Întâlnirile cu şerpii pe munte devin din ce în ce mai dese Intalnirile cu serpii pe munte devin din ce in ce mai dese si in cele mai nebanuite locuri, transmite Salvamont. „Trei sferturi dintre muscaturile de sarpe apar la persoanele care, prin proprie decizie, ating serpi si sunt imprudente”, arata salvamotii montani, noteaza Mediafax. „Intalnirile cu serpii pe munte devin din ce in ce mai dese si in cele mai nebanuite locuri. Trei sferturi dintre muscaturile de sarpe apar la persoanele care prin proprie decizie ating serpi si sunt imprudente. Serpii veninosi nu ataca decat atunci cand sunt atacati sau surprinsi. Daca locuiti sau calatoriti in zone… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont: ATENȚIE la șerpi atunci cand mergeți pe munte. Cum pot fi prevenite mușcaturile și care sunt masurile de prim ajutor Intalnirile cu serpii pe munte devin din ce in ce mai dese si in cele mai nebanuite locuri. Trei sferturi dintre muscaturile de sarpe apar la persoanele care prin proprie decizie…

- Intalnirile cu serpii pe munte devin din ce in ce mai dese si in cele mai nebanuite locuri. Trei sferturi dintre muscaturile de sarpe apar la persoanele care prin proprie decizie ating serpi si sunt imprudente. Serpii veninosi nu ataca decat atunci cand sunt atacati sau surprinsi. Daca locuiti sau calatoriti…

- ”Interventiile pe care le vom finanta prin apelurile dedicate intreprinderilor sociale, atat in mediul rural, cat si in mediul urban, vor viza o arie economico-sociala importanta, contribuind direct la imbunatatirea calitatii vietii in comunitatile unde vor activa aceste intreprinderi. Calificarile…

- Noi oferte propuse de angajatorii din Dambovița! La inceputul acestei saptamani, exista numai puțin de 435 de locuri de munca propuse de agenții economici din județ, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița. Cele mai multe joburi sunt adresate, 293, sunt adresate…

- FC Unirea Dej a anunțat suporterii ca, la inițiativa primarului Morar Costan, se organizeaza deplasare gratuita la Slatina. Conform anunțului Unirii Dej, transportul se va face cu doua autocare: – unul pentru galeria “Brigada Someșeana” (in limita a 50 locuri);– unul pentru cei care doresc sa susțina…

- Vremea se va incalzi fata de ziua precedenta, iar in sudul si estul tarii va deveni mult mai calda decat in mod obisnuit. Cerul va fi mai mult noros in regiunile intracarpatice, unde local si temporar va ploua, insa dimineata si noaptea in Maramures si Transilvania trecator se vor semnala precipitatii…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Gorj a anuntat persoanele interesate pentru ocuparea unui loc de munca in strainatate ca in aceasta perioada prin serviciul EURES sunt disponibile 60 locuri de munca in Spania. CENTRO DE NEGOCIOS MARQUES DE ANFORA, Spania, ofera locuri de munca…

- Afla care sunt unele din acele locuri romantice in București. Sunt ideale pentru intalnirile de Ziua Indragostiților. Daca ești in cautarea aventurii romantice perfecte in aceasta iarna, Bucureștiul are cateva locuri foarte fermecatoare, ideale pentru a crea amintiri alaturi de persoana iubita. Micul…