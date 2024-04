Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirile cu serpii pe munte devin din ce in ce mai dese si in cele mai nebanuite locuri. Trei sferturi dintre muscaturile de sarpe apar la persoanele care ating serpi si sunt imprudente

- Cod GALBEN și PORTOCALIU in Alba: Vijelii și vant puternic, pana marți seara. In zonele montane, rafalele vor depași 120 km/h Cod GALBEN și PORTOCALIU in Alba: Vijelii și vant puternic, pana marți seara. In zonele montane, rafalele vor depași 120 km/h ANM a emis mai multe avertizari de vreme rea, valabile…

- Debitele medii zilnice ale raurilor din Romania vor fi in crestere in urmatoarele doua zile pe raurile din centrul, sudul si estul tarii, din cauza precipitatiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada din zonele montane inalte si propagarii si relativ stationare pe celelalte rauri. Conform…

- Salvamontistii din judetul Neamt atrag atentia ca a crescut, in ultimele zile, numarul ursilor observati in zonele intravilane montane si in apropierea potecilor turistice, aratand ca animalele iesite din hibernare au posibilitati reduse de a gasi hrana, ceea ce le sporeste agresivitatea. Reprezentantii…

- Locuințele pe care sunt montate sisteme fotovoltaice de catre firme fara autorizație ANRE sunt supuse unui risc ridicat de incendiu, nefiind cunoscute și respectate toate normele de siguranța de instalare a panourilor solare, avertizeaza reprezentanții companiei Kilowat. Riscul de incendiu crește direct…

- Vreme de primavara se anunța in weekend, cu maxime de peste 20 grade Celsius in unele zone. La munte, temperaturile vor crește semnificativ, atingand chiar 10 grade la altitudini de 1400-1500 de metri. Precipitațiile vor fi predominant sub forma de ploaie, favorizand topirea stratului de zapada.

- 105 persoane aflate in situații de risc in zonele montane au fost salvate sambata de salvamontiștii din intreaga țara. Dintre acestea, 44 au fost transportate la spital.„O noua zi de foc pentru salvamontiștii din intreaga țara solicitați sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente…

- Salvamont Romania va prezinta cateva masuri pe care sa le intreprindeți daca sunteți martor la un accident pe partiile de practicare a sporturilor de iarna : 1. Nu intrați in panica. 2. Protejati victima prin marcarea locului accidentului prin amplasarea unei perechi de schiuri amplasate in X la 4-5…