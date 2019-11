Avertismentul oficial al meteorologilor. Când ninge în România, inclusiv în București Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat ar fi normal in aceasta perioada, insa iarna tot trebuie sa vina la un moment dat. Asta nu inseamna ca iarna nu trebuie sa iși faca prezența simțita la un moment dat. Ei bine, meteorologii au realizat prognoza meteo pentru urmatoarea perioada și au stabilit o data cand ar trebui sa cada primii fulgi de nea, chiar și in Capitala. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sase din zece pacienti din Bucuresti au primit cel putin o data un diagnostic gresit sau un tratament neadecvat. Cel putin asa arata un studiu realizat de o clinica din Capitala. Potrivit raportului, cele mai multe diagnostice gresite au fost primite de pacienti pentru afectiuni oncologice (29,7%),…

- Bucureștenii se plang de numarul mare de țanțari, susține Romania TV. Temperaturile cu 10 grade peste media normala au dus la inmulțirea insectelor. Țanțarii sunt foarte agresivi și pot transmite diverse boli, printre care și West Nile care poate fi mortal. ”Aceasta patologie sezoniera legata…

- Temperaturile se mențin mult mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, pana in 24 noiembrie. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 11-24 noiembrie, temperaturi depașesc și cu 10 grade media normala.BANAT…

- Meteorologii au anuntat ca urmeaza cea mai grea iarna din ultimii 30 de ani in Europa, iar Romania va fi afectata si ea. Vor fi ninsori abundente, ger si viscol. Meteorologii europeni vorbesc despre faptul ca vom avea parte de o iarna aspra, din cauza vortexului polar. Vremea rea se va instala inca…

- Iarna vine mai devreme in Romania! Vortexul polar va aduce ninsori abundente Din a doua jumatate a lunii noiembrie, temperaturile vor incepe sa scada. Daca pana la mijlocul lunii noiembrie vom avea parte de temperaturi normale și vreme calda, ulterior vom incepe sa resimțim tot mai mult frigul. Oferta…

- Un val de aer polar a adus iarna in Romania. Ninge de cateva ore la munte, iar temperaturile au scazut brusc chiar si cu 20 de grade. Daca ieri in Bucuresti era vara cu 30 de grade Celsius, astazi abia daca s-au atins 10 grade.

- Procurorii efectueaza perchezitii in Capitala si in Olanda in cazul fetitei de 11 ani din judetul Dambovita, rapita si ucisa vineri, principalul suspect fiind un cetatean olandez care s-a sinucis dupa plecarea din Romania, au declarat surse apropiate anchetei. Procurorii ar cauta posibili complici sau…

- Cea de-a 29-a editie a Festivalului National de Teatru aduce si anul acesta in Capitala, intre 18 si 27 octombrie, productii internationale de prestigiu, in buna traditie de a prezenta mari spectacole ale lumii la Bucuresti in cadrul FNT, initiata in 2006 de criticul Marina Constantinescu, in primul…