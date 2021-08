Avertismentul meteorologilor: Vin furtuni puternice ANM a emis in aceasta dimineața o alerta privind fenomene meteo extreme. Vor fi ploi torențiale și vijelii. Sunt vizate jumatatea de sud a tarii, și jumatatea de est. Avertizarile sunt valabile in intervalul 4 august, ora 12.00 – 5 august, ora 06.00. “In intervalul mentionat, in Moldova, in cea mai mare parte a Munteniei […] The post Avertismentul meteorologilor: Vin furtuni puternice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30 de case si curti au fost inundate, cablurile electrice avariate, iar mai multe strazi au fost acoperite de de aluviuni in urma ploilor care s-au abatut asupra zonei Bran-Moieciu. Pe Valea Lata peste 20 de gospodarii și pensiuni au ramas izolate accesului rutier. Apele involburate, cu tone…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Capitala și restul țarii. Sunt anunțate temperaturi care vor depași 40 de grade la umbra, in Capitala pentru sambata și duminica. Vot avea loc și vijelii de intensitate mare. Sambata și duminica, vremea in București va fi caniculara, indicele temperatura-umezeala…

- Vantul a batut cu putere in Capitala. Furtuna a inceput in jurul orei 22.15 și a crescut in intensitate. La ora 22.45, meteorologii au emis avertizari Cod galben de averse și vijelii pentru București și județul Ilfov, iar autoritațile au transmis un mesaj RO-ALERT. Mai multe geamuri au fost sparte de…

- Recordul absolut de temperatura inregistrat pana acum poate fi depașit in orice moment. Temperatura medie in Romania ar putea crește cu cateva grade Celsius in cea mai calda luna a anului, astfel incat, in anii urmatori, ne vom putea confrunta cu temperaturi de peste 50 de grade Celsius. ”Rezultatul…

- President Maia Sandu’s Party of Action and Solidarity (PAS) received a landslide of 52.45% of the votes in the general election in the Republic of Moldova on Sunday as preliminary results were shown on Monday, according to intellinews.com. The result gave the PAS robust majority support in parliament…

- Valorile consumului national de energie in sezonul verii au atins cote maxime istorice miercuri, depasindu-le pe cele inregistrate vineri, 25 iunie, anunta Transelectrica intr-un comunicat de presa. Pe fondul conditiilor meteo caniculare, consumul mediu al zilei de miercuri a fost cu 132 de MW mai mare…

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari Cod galben. O alerta anunța canicula in 22 de județe, iar alta, instabilitate atmosferica in 13 județe. Bucureștiul este sub avertizare Cod galben de disconfort termic. Luni intre orele 12.00 – 22.00, in nordul Munteniei, in sud-vestul Moldovei și in zona…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de furtuni, valabila in toata tara, pana sambata seara, iar in 39 de judete si in Bucuresti va fi Cod portocaliu de vijelii puternice, grindina si cantitati de apa insemnate. Totodata, au fost actualizate avertizarile de canicula, intrucat vineri valul de…