AVERTISMENTUL experților: CONSPIRAȚIONIȘTII se vor reorienta în 2022! Anul 2021, afectat de evoluția pandemiei de COVID-19, precum și de incendiile sau inundațiile masive din Statele Unite ale Americii, Grecia sau Australia, nu va putea insa pune capat incercarilor de propagare a dezinformarilor privind schimbarile climatice de catre grupurile corona-sceptice incepand cu 2022, atenționeaza experți citați de The Independent . „ este un termen vehiculat in aceste comunitați conspiraționiste… asta e o fuziune intre lumile Covid și lumile dezinformarii privind clima”, spune Ciaran O’Connor, analist al organizației care lupta pentru a inversa ascensiunea polarizarii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

