Avertismentul autorităților! Valul de caniculă se prelungește – va fi atins pragul critic al ITU Valul de canicula se prelungește pana la data de 28.08.2022, ora 21:00. La nivelul județului Timiș este valabila o Avertizare meteorologica COD GALBEN – val de caldura. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 32° și 36°, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge local pragul critic de 80 unitați. Respectați cateva masuri pentru a va proteja de acest val de canicula: Evitați expunerile la soare și deplasarile in intervalul orar 11:00-18:00, iar in situația in care acest lucru este necesar, efectuați deplasarea prin locuri umbrite sau faceți repaus. Hidratați-va corespunzator (consumand… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

