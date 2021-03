Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București, avertizeaza asupra faptului ca numarul persoanelor tinere internate la ATI cu forme grave de COVID-19 a crescut ingrijorator. „La Institutul Marius Nasta lucrurile s-au schimbat intr-un mod negativ, aș putea spune, in ultimele trei…

- Epidemia de coronavirus din Romania incepe sa o ia pe o panta ingrijoratoare. In ultimele zile, a crescut numarul pacienților tineri care ajung la spital cu forme severe de COVID și cu saturații mici de oxigen, spune Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București.

- Managerul Institutului ”Marius Nasta”, dr. Beatrice Mahler, a explicat, luni dimineața, ca instituția are un pompier angajat, dar acesta este mai mult in concediu, de mai bine de 6 luni. Potrivit managerului, pacienții și personalul unitații medicale nu au fost in pericol duminica seara. ”Pana in acest…

- Daca tematica examenelor naționale nu este adaptata la situația anului in curs ar fi o negare a evidenței, a spus ministrul educației, Sorin Cimpeanu, intr-un interviu acordat luni dimineața Pro TV. Ministrul a aratat ca programa pentru Bacalaureat și pentru Evaluarea Naționala va fi “puternic adaptata”…

- Doi din cei patru pacienti transferați la Institutul "Marius Nasta", in urma incendiului care a avut loc vineri dimineata, la Institutul "Matei Bals", se afla in stare severa, a declarat managerul spitalului, Beatrice Mahler.

- Dr. Beatrice Mahler a spus la Romania TV ca nu ar prescrie Ivermectina pacientilor cu COVID-19, avertizand ca „poate avea efecte adverse severe”. „Acest medicament este administrat extern si la om, dar una este sa il dai pe tegument si alta este administrarea orala. Eu nu as prescrie unui pacient acest…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, dr. Alexandru Rafila, a adus, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, realizata de Mihai Gadea la Antena 3, clarificari asupra efectelor vaccinurilor anti-COVID administrate acum in Romania. Amintind de situația anchetelor desfașurate in…

- Managerul Spitalului ”Marius Nasta”, din Capitala, Dr. Beatrice Mahler, susține ca sunt multe cazuri in care membrii aceleiași familii nu se imbolnavesc, deși stau in aceeași casa. Principalul motiv este diferența de sistem imunitar, dar exista și persoane in corpul carora celulele macrofage neutralizeaza…