Stiri pe aceeasi tema

- Criza climatica devine din ce in ce mai mult o criza de sanatate publica, au avertizat saptamana aceasta oficialii prezenti la New York, facand apel la imbunatatirea pregatirii, a cercetarii si a rezilientei pentru abordarea celor doua prioritati aflate in centrul atentiei la Adunarea Generala a ONU,…

- In ciuda recentelor caștiguri obținute pe front, soldații ucraineni care lupta pe frontul de est spun ca au nevoie de mai multe arme occidentale pentru a-și accelera contraofensiva impotriva forțelor ruse, scrie miercuri, 20 septembrie, Reuters.Kievul spune ca in luptele recente a reușit sa recucereasca…

- De la tribuna ONU, Zelenski i-a implorat pe liderii mondiali: Ocupantul rus trebuie sa se intoarca pe propriul pamantPreședintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a implorat marți pe liderii mondiali reuniți la Adunarea Generala a ONU sa ramana uniți impotriva invaziei Rusiei și a declarat ca Moscova…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și soția acestuia au sosit in Statele Unite, cu prilejul Adunarii Generale a ONU, care se desfașoara la New York. Deși Rusia este membru permanent al ONU, președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu participa la aceasta reuniune. Delegația pe care Rusia a trimis-o…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va intalni cu Joe Biden joia viitoare la Casa Alba, intr-un moment in care Congresul american dezbate un nou pachet de ajutor de 25 miliarde de dolari pentru Kiev, a indicat vineri o sursa apropiata dosarului pentru AFP. Aceasta vizita la Washington este…

- Ucraina se pronunța impotriva oricarui scenariu de incetare a focului, deoarece acest lucru inseamna victoria Rusiei, a declarat șeful Biroului președintelui Ucrainei, Mihailo Podoliak, declarația a fost postata pe rețelele de socializare."Aceasta va fi o mare infrangere pentru lumea occidentala…

- Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat sambata ca, daca Ucraina va fi primita in NATO, ar insemna un „al treilea razboi mondial”. El a proferat o serie de jigniri la adresa președintelui american Joe Biden, despre care a spus ca „sufera de dementa severa” și…

- Tensiunile intre Ucraina și Rusia se intensifica tot mai mult, astfel ca, dupa ultimele bombardamente ale soldaților lui Zelenski asupra podului Chongar, cel care leaga peninsula Crimeea de regiunea Herson, guvernatorul regiunii a transmis avertismente clare privind un raspuns rapid din partea Rusiei.…