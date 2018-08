Stiri pe aceeasi tema

- Secretariatul General de Protecție Civila grec avertizeaza ca exista in continuare, un risc ridicat de incendiu (grad 4), incepand cu data de 10 august 2018, pentru urmatoarele regiuni: – Grecia Centrala (insulele Evia și Skyros, precum și regiunile Fokida, Fthiotida, Viotia) ...

