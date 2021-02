Avertisment: Preţurile RCA vor exploda, după ce va intra în vigoare decontarea directă Federația Operatorilor de Transport din Romania (FORT) avertizeaza ca introducerea obligatorie a RCA cu decontare directa va duce la o crestere necontrolata a preturilor pentru aceste polite. „Tarifele RCA vor exploda pe fondul aparitiei unei noi ordonante de urgenta! In spatele usilor din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara – ASF, a fost pregatit, in ultimele luni, un proiect de ordonanta de urgenta, al carei efect se va resimti direct in tarifele de prima RCA, atat la nivelul asiguratilor persoane fizice, cat si la cele juridice. Proiectul acestei ordonante, ce se refera in principal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

