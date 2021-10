Registrul Auto Roman (RAR) nu considera anvelopele proiectate pentru toate anotimpurile ("all season") drept anvelope de iarna, se precizeaza intr-un comunicat al organizatiei de protectie a consumatorilor InfoCons. "Aparitia sezonului rece (...) reprezinta (...) demararea procesului de inlocuire a anvelopelor de vara, cu unele mai potrivite vremii - anvelopele de iarna. (...) 'All seasons', dar nu iarna! Anvelopele de tipul all-seasons nu sunt o varianta fiabila, intrucat acestea nu sunt asmilate anvelopelor de iarna, potrivit Registrului Auto Roman", se mentioneaza in comunicatul InfoCons.…