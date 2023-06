Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum si retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de…

- In acest context, MAE precizeaza ca in prima parte a zilei de sambata, 17 iunie a.c., timpii medii de așteptare pentru tranzitarea punctelor de trecere a frontierei dintre Republica Bulgaria și Republica Elena sunt intre 30-40 de minute. MAE continua monitorizarea situației din punctele de trecere a…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum si retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de trecere…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum și retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la punctele de…

- MAE, avertisment pentru romanii care merg in vacanța in Grecia și Bulgaria: Se preconizeaza aglomerație la vami Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum si retur catre…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum si retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de trecere…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria catre Republica Elena si Republica Turcia, precum si retur catre Romania, in perioada 31 mai - 5 iunie 2023, ca se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde este anuntata, pentru 1 mai, o greva de 24 de ore in transportul public terestru si maritim. MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca a fost…