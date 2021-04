AVERTISMENT pentru fanii BITCOIN: Vine reglementarea

Investitorii Bitcoin ar trebui sa fie pregatiți pentru un „control guvernamental mult mai mare”, avertizeaza șeful uneia dintre cele mai mari organizații independente din lume de consultanța financiara și fintech. Avertismentul lui Nigel Green, CEO și fondator al grupului deVere, vine in ziua in care Coinbase, cea mai mare platforma de criptomonede din SUA, se pregatește pentru debutul public. Aceasta lanseaza oferta publica inițiala (IPO) pe Nasdaq sub simbolul COIN incepand de miercuri. Bitcoin, maxime istorice Marți, in aplicația deVere Crypto, Bitcoin, cea mai mare criptomoneda din lume…