Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina Delta PLUS a coronavirusului, descoperita de cercetatori. Mai contagioasa decat toate variantele de pana acum Prezenta la ora actuala in cel putin 70 de tari, varianta Delta mai contagioasa a coronavirsului SARS-CoV-2, detectata prima data in India, este responsabila pentru valul epidemic devastator…

- Varianta mai contagioasa Delta a Covid-19 este cea mai rapida si mai puternica de pana acum a coronavirusului si va ”ataca” persoanele cele mai vulnerabile, mai ales in locurile cu rate scazute de vaccinare, au avertizat luni oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite CNBC, potrivit…

- Infecția cu noua tulpina coronavirus se simte „ca o raceala mai agresiva”, avertizeaza cercetatorii din Marea Britanie, care au anunțat ca este ingrijoratoare pentru tineri.Simptomele pe care le au persoanele infectate cu varianta Delta (indiana - n.red.) a coronavirusului sunt durerile de cap, dureri…

- „Este un scenariu, in care noi nu vom reuși sa ajungem la imunitatea de grup niciodata. Daca tragem mult mața de coada și prelungim mult procesul de vaccinare e posibil sa inceapa sa se termine perioada de imunitate a vaccinului. Nu știm cat dureaza. Este posibil acest lucru. S-ar putea ca prin primavara,…

- De la debutul pandemiei, la nivel mondial au murit peste 3,36 milioane de oameni. Apariția unor noi tulpini și accesul inegal la vaccinurile anti-Covid continua sa creeze ingrijorari, a transmis OMS. In acest context, șeful organizației, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recomandat statelor bogate sa ajute…

- Perioada de pandemie, in care interacțiunea fața in fața a fost redusa, a dus la apariția unor disfuncționalitați in ceea ce reprezinta afectivitatea sau construirea de relații bazate pe afectivitate in comportamentul tinerilor, a explicat Leliana Parvulescu, analist

- Extremisti de dreapta si rasisti americani au stabilit legaturi cu activisti straini care impartasesc aceleasi opinii si au calatorit peste hotare pentru a se intalni cu ei, a declarat directorul FBI, Christopher Wray, intr-o audiere in Congresul SUA, a relatat joi Reuters, potrivit Agerpres.

- Incidenta rujeolei a scazut in 2020 in Franta, unde s-a inregistrat un numar de 10 ori mai mic de cazuri decat in 2019 (240 de cazuri in comparatie cu 2.636), o ''situatie probabil legata de masurile luate impotriva epidemiei de COVID-19'', potrivit autoritatilor sanitare, informeaza AFP vineri.…