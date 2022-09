Stiri pe aceeasi tema

- Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte ANRE a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca pentru aceasta iarna trebuie sa fim pregatiti si pentru cel mai negru scenariu si trebuie sa umplem depozitele la maximum posibil. ”Pentru aceasta iarna trebuie sa fim pregatiti si pentru cel mai…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a dat marți replica prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan, care a cerut demiterea conducerii Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei, dupa ce instituția a avut observații la ordonanța privind plafonarea preșurilor la energie. Liderul social-democrat…

- Intrebat daca PSD il mai sustine pe actualul sef al ANRE, Dumitru Chirita, al carui mandat expira in luna octombrie, Marcel Ciolacu a spus: ”E posibil ca acum, la sfarsitul lunii august, cand avem atat un Consiliu Politic National cat si intalniri cu grupurile parlamentare, sunt ferm convins ca vom…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 22 august, ca social-democrații vor veni cu o propunere de președinte la ANRE dupa discuțiile interne. Libertatea a scris inca din 19 august, citand surse politice, ca Razvan Nicolescu este varianta PSD pentru sefia ANRE, dupa ce lui Dumitru Chirița…

- Romania si-ar putea acoperi din surse interne consumul de gaze la iarna, fara a mai fi nevoie de importuri, a declarat pentru Radio Romania Actualitati fostul sef al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, Niculae Havrilet. Potrivit acestuia, avem de-a face cu un scenariu perfect…

- Valoarea medie agregata la nivel national a intreruperilor in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor de energie electrica a fost, in 2020, de 286 de minute, pentru un consumator racordat la sistemul de distributie, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- S au inregistrat 224 de voturi "pentru 39; 39; si 86 "impotriva 39; 39;. Votul a fost secret, cu buletine.Plenul Parlamentului a decis, miercuri, 22 iunie 2022, numirea fostului deputat PSD de Constanta Iulian Iancu in functia de membru al Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare…

- Fostul deputat PSD Iulian Iancu a primit votul in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, pentru a ocupa un loc de membru al Comitetului de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)