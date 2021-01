Avertisment meteo: Ploi, lapoviță și ninsoare Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo. Vineri și sambata sunt așteptate ninsori. Meteorologii au transmis o informare de lapovița și ninsoare, dar și de polei. Codul este valabil de vineri seara, de la ora 18.00, pana sambata la ora 10.00. Conform ANM, vor fi precipitații predominant sub forma de ploaie și lapovița și local se va depune polei, indeosebi in centrul, sudul și estul țarii, precum și la munte, la altitudini mai mici de 1400 m, determinand, parțial, topirea stratului de zapada existent. Cantitațile de apa vor depași, local, 15 – 20 l/mp, cu precadere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

