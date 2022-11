Stiri pe aceeasi tema

- Prețul la curent electric s-a majorat cu mai bine de 55% pentru consumatorii casnici din Romania in prima jumatate a acestui an, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. In topul creșterilor de peste 55% sunt Cehia, Letonia, Danemarca și Estonia, potrivit datelor Eurostat.

- Demisia premierului britanic Liz Truss, dupa doar 45 de zile de mandat, este un avertisment pentru toți liderii din Europa ca pot avea parte aceeași soarta, daca nu reușesc sa ia masuri pentru a raspunde nemulțumirii populației tot mai afectate de costurile ridicate de trai, relateaza New York Times.…

- VERDELOT, Franța: De la invazia Rusiei in Ucraina, prețul graului pe care Julien Bourgeois il macina pentru boulangeries la moara de faina a familiei sale din centrul Franței a crescut cu peste 30%. Factura pentru energia electrica necesara pentru funcționarea morii s-a triplat. Chiar și prețul hartiei…

- Prețurile record ale zaharului in Uniunea Europeana, de aproape trei ori mai mari decat cele inregistrate in urma cu un an, ca urmare a condițiilor meteorologice extreme și a creșterii costurilor energiei, ii forțeaza pe producatorii de dulciuri sa ia in considerare reducerea producției. Prețul record…

- In august 2022, prețul painii in Uniunea Europeana a fost in medie cu 18% mai mare decat in august 2021. Este o creștere uriașa fața de august 2021, cand prețul painii era in medie cu 3% mai mare decat in august 2020. Cea mai mare rata anuala de modificare a prețurilor la paine a fost inregistrata in:…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele…

- Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele publicate…

- In timp ce BCE este acuzata ca nu reacționeaza suficient la explozia prețurilor, Christine Lagarde se lupta cu inflația dupa propriile metode.Inflația anuala in Uniunea Europeana a ajuns la un nou record in iulie, de 9,8%, euro se prebușește in raport cu dolarul.Intre timp, principala…