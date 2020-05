Avertisment de la FIFA Presedintele comisiei medicale a FIFA, belgianul Michel D'Hooghe, observa cu circumspectie reluarea Bundesligii, campionat ce va fi urmat de La Liga si Serie A. „ In lunga mea cariera, am constatat intotdeauna casatoria dificila intre medicina si economie... iar de multe ori economia a avut castig de cauza in fata sanatatii", a explicat medicul din orasul Bruges, in varsta de 74 de ani. „In viata mea, a trebuit sa fo (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Belgianul Michel D'Hooghe, șeful Comisiei Medicale FIFA, observa ”cu circumspectie” reluarea Bundesligii germane, campionat ce va fi urmat de La Liga si Serie A, scrie site-ul radioteleviziunii RTBF, citat de Agerpres. ”In viata mea, a trebuit sa formulez numeroase recomandari referitoare la impactul…

