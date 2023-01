Avertisment de la BNR pentru toți românii care au card bancar Anunț important de la BNR. Este vestea finalului de an pentru romanii care au card bancar. Ce avertisment au lansat recent reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei. Fenomentul ingrijorator ce a intrat in vizorul autoritaților din domeniu a fost in creștere in ultimele patru saptamani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Cardurile de alimente pentru persoanele defavorizate ar putea fi alimentate pentru toți beneficiarii pe 19 decembrie, afirma ministrul Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

Un membru al parlamentului iranian a dezvaluit planul guvernului pentru pedepse alternative - inclusiv financiare - pentru a incerca sa forțeze femeile sa poarte hijab in public, in ciuda protestelor masive din intreaga țara pe aceasta tema, infromeaza rferl.org.

Romanii vulnerabili vor primi 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie si vouchere sociale pe intregul an 2023, potrivit unui comunicat al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), remis, sambata, AGERPRES.

Suporterii care vor sa participe la Campionatul Mondial din Qatar trebuie sa descarce doua aplicații: Hayya și Ehteraz. Daca veți calatori in Qatar și va faceți griji cu privire la confidențialitate, ați putea folosi doua telefoane mobile: un telefon gol, cu Ehteraz și Hayya, și unul personal.

Vanzarile masive de produse electrice și electronice de Black Friday genereaza nu doar profituri uriașe pentru marii producatori și retaileri, dar reprezinta și o sursa majora de poluare a mediului inconjurator, susțin reprezentanții Asociației RESPO DEEE.

Cresterile de dobanda din ultima perioada au contribuit semnificativ la cresterea serviciului datoriei, insa cei cu credite ipotecare standard au o capacitate mai buna de plata, a declarat, miercuri, Florian Neagu, director adjunct in cadrul Directiei Stabilitate Financiara a Bancii Nationale a Romaniei

Aproximativ 80.000 de ruși mobilizați se afla in zona razboiului din Ucraina, dintre care aproximativ 50.000 de persoane iau parte la ostilitați, a declarat președintele rus Vladimir Putin la o intalnire cu guvernatorul regiunii Tver, Igor Rudenya, in timpul unei calatorii in regiune.

Peste aproximativ doua saptamani va deveni operaționala aplicația prin care cetațenii iși vor putea schimba furnizorul de energie electrica sau gaze naturale, informeaza Rador.