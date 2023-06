Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timișoara va informeaza ca, in perioada urmatoare, anumite strazi vor fi inchise, pentru efectuarea unor lucrari programate sau pentru a asigura derularea in condiții optime a unor evenimente in aer liber. Inchiderile vizeaza urmatoarele zone și perioade: ​ • In 10 iunie, intre…

- ”O comisie din cadrul CNAIR a efectuat astazi o revizie speciala pe DN 67C, tronsonul de drum cuprins intre Ranca si Obarsia Lotrului, pentru a verifica daca sunt indeplinite conditiile de deschidere a circulatiei in siguranta. Comisia a decis ca nu sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea in…

- Timp de doua ore, traficul rutier va fi oprit pe prima banda pe Podul Mihai Viteazu, dinspre Catedrala spre UVT respectiv pe Podul Maria, pe prima banda de circulație dinspre Piața Maria spre Catedrala Metropolitana. Restricția este data de desfașurarea evenimentului Cursa Rațuștelor pe Bega. Primaria…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brasov a anunțat, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca a inceput deszapezirea drumului de pe Transfagarasan (DN7C), intre Balea Cascada si Balea Lac, insa in unele zone stratul de zapada are și șase metri grosime. „Colegii nostri de la Districtul Balea…

- Sanatatea habitatelor naturale si a speciilor salbatice de pe teritoriul Uniunii Europene este deseori intr-o stare deficitara sau precara, potrivit unui raport al Agentiei Europene de Mediu (EEA) dat publicitații, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Ecosisteme degradate cum ar fi rauri, lacuri, zone…

- Anunț de ultima ora al Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). A fost emisa o avertizare cod roșu și o avertizare cod portocaliu de inundații pentru mai multe rauri din țara. Care sunt zonele afectate.

- Ploaia și carosabilul umed ingreuneaza luni circulația mașinilor pe principalele șosele din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Daca in urma cu cateva momente meteorologii au venit cu un Cod galben de intensificari ale vantului pentru 27 de județe din Romania, iata ca, acum, specialiștii anunța un nou Cod de vreme rea pentru țara noastra. Administrația Naționala de Meteorologie a facut un anunț de ultim moment! Este Cod galben…