- Europa se confrunta cu impactul unei ”duble crize”, dar regiunea poate evita o recesiune, a declarat Paolo Gentiloni, comisarul european pentru afaceri economice, pentru CNBC.”Cred ca ne confruntam cu impactul unei duble crize”, a spus Gentiloni, referindu-se la impactul geopolitic al invaziei Rusiei…

- In fața unei provocari complexe și cu multiple fațete, Europa se afla la rascruce de drumuri, in timp ce se confrunta cu consecințele invaziei Rusiei in Ucraina și cu consecințele economice care au urmat.

- In ultimele luni am asistat la puterea naturii, mai ales prin fenomenele extreme, de la canicula la furtuni devastatoare. Din pacate, meteorologii spun ca vremea extrema este ”noua norma”. In acest context, aflam de la specialiști ca Europa, și inclusiv Romania, va fi lovita de un Ciclon Polar. In cazul…

- Cu mult inainte ca Europa sa se confrunte cu criza datoriilor suverane ce a urmat prabușirii pieței imobiliare americane in 2007 și a recesiunii mondiale pe care a provocat-o, Suedia s-a confruntat cu propriza criza imobiliara, relateaza Reuters.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM|) a emis un nou avertisment de ultim moment. Atat Romania, cat și intreaga Europa, au parte de fenomene meteo extreme. Acum, specialiștii ANM au emis o avertizare de Cod roșu de vijelii puternice și furtuni, unde mai multe localitați sunt afectate.

- Europa are parte de fenomene meteo extreme. Este din ce in ce mai cunoscut fenomenul meteo distrugator, mai exact canicula insotita de furtuni violente. Astfel se intampla și in nordul Italiei, acolo unde vantul a doborat sute de copaci si a smuls acoperisuri, in timp ce grindina uriasa a distrus zeci…

- Controversatul Andrew Tate ii acuza pe americani ca sunt in spatele crizei din Europa, totul pentru a se pastra la putere la nivel mondial. Tate a facut aceste declarații in cadrul unui podcast de tip interviu care a durat 4 ore și 36 de minute, in care a abordat mai multe teme. Interviul a strans in…

- Cu scurt timp inainte sa inceapa ședința de Guvern de luni, 12 iunie, de la nivelul conducerii sindicatelor reprezentative din Educație s-a anunțat faptul ca greva generala – inceputa in 22 mai – se suspenda. Greva se suspenda! – anunța, intr-un scurt comunicat, liderii Federației Sindicatelor Libere…