Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) avertizeaza operatorii economici in legatura cu existenta unor persoane care pretind ca sunt comisari ANPC sau CJPC si care, sub pretextul neregulilor depistate, solicita plata unor amenzi. Institutia reaminteste ca nu incaseaza numerar la…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) recomanda cumparatorilor sa fie foarte atenti la preturi in perioada reducerilor de iarna si sa se adreseze institutiei pentru orice fel de...

- Peste 170 de reclamatii a primit anul acesta Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) referitoare la Mega Image. Cumparatorii au sesizat produse expirate, corpuri straine in alimente sau diferente intre preturile la raft si cele de...

- Pentru a beneficia de reduceri fara sa le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intenționeaza sa le achiziționeze, sa acorde maxima atenție tuturor detaliilor, in perioada marilor reduceri de prețuri, cum este Black Friday,…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a descoperit in urma unor controale bacterii coliforme și enterococi intestinali (streptococi fecali) in gheața cu care erau preparate bauturile racoritoare in rețeaua KFC, a anunțat marți, Paul Anghel, directorul general al instituției de control,…