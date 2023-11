Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a revenit cu un anunț de ultima ora! Directorul ANM, Elena Mateescu, a facut precizari despre cum va fi acest sfarșit de saptamana. Sunt vești bune pentru cei care așteapta iarna, caci temperaturile vor scadea drastic.

- Anunț de ultima ora din partea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor scadea drastic in weekend-ul 17-19 noiembrie 2023. Se anunța precipitații ce vor lua forma fulgilor de zapada. In regiunile montane, stratul de zapada deja s-a depus. Cu ce fenomene ne vom confrunta. Lapovița,…

- Vremea in noiembrie 2023: Prognoza METEO pe patru saptamani. Urmeaza o luna cu temperaturi neobișnuite Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo pentru perioada 30 octombrie – 27 noiembrie și anunța o luna cu vreme neobișnuita. Temperaturile in luna noiembrie vor fi mai ridicate decat cele normale…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica valabila pana luni, 16 octombrie 2023, la ora 16:00, de ploi moderate cantitativ, intensificari ale vantului, racire semnificativa și precipitații mixte in zona montana inalta. Cu ce fenomene meteorologice ne vom confrunta.…

- Temperaturile vor fi in general mai mari decat cele specifice perioadei, se arata in prognoza pentru intervalul 2-30 octombrie, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea se va mentine calda in mare parte din țara, dar mai ales in regiunile din sud și sud-est. O ușoara…

- Temperaturile vor fi in general mai mari decat cele specifice perioadei, se arata in prognoza pentru intervalul 2-30 octombrie, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Saptamana 02.10.2023 – 09.10.2023Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Temperaturile vor fi mai scazute in aceasta perioada a anului. Iata cum va fi vremea in mai multe zone ale Romaniei!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Un ciclon polar lovește Romania! Temperaturile vor scadea considerabil. Daca pana acum am avut zile doar cu canicula, iata ca vremea se schimba radical in țara noastra. Iata cum va fi vremea in urmatoarea perioada!