Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de fenomene periculoase in Romania. Iata lista completa cu zonele afectate de la noi din țara, dar și pana cand este valabila avertizarea.

- Ultimele zile ale anului 2023 aduc o noua serie de fenomene meteo severe. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis alerta de cod galben ce vizeaza mai multe regiuni ale țarii. Ce zone sunt vizate. Fenomene meteo extreme Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important de ultima ora! Specialiștii au emis o avertizare de fenomene periculoase, cu ghețuș și ceața densa. Ce zone din Romania vor fi afectate, dar și pana cand.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment meteo de ultima ora. Specialiștii au semnalat polei, burnita si ceața densa pentru mai multe județe din țara. Iata zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un avertisment meteo de ultima ora. Specialiștii au semnalat polei, burnita si ghetus pentru mai multe județe din țara. Iata zonele afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultima ora despre vreme. Specialiștii au emis Cod galben de ceata in mai multe județe din țara. Iata lista zonelor afectate de anunțul specialiștilor ANM!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment despre vreme. Specialiștii au precizat doua avertizari meteo Cod galben de vijelii, ninsori și viscol, care vizeaza 37 de județe ale țarii. Iata cum va fi vremea in perioada urmatoare in țara!

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in urma cu puțin timp, un nou anunț de ultim moment. Este Cod galben de vant in mai multe zone ale țarii, dar și pericol de prabușiri și incidente in mai multe județe din Romania. Iata cu ce noi informații au venit specialiștii!