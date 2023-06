Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Meteorologii au emis prognoza meteo pentru mini-vacanța de 1 Iunie. Iata cum va fi vremea in Romania de 1 Iunie si de Rusalii, dar și ce temperaturi se vor inregistra zilele urmatoare!

- Prognoza meteo pana in 19 iunie. Meteorologii anunța cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani ANM a emis prognoza de vreme pentru perioada 22 mai – 19 iunie. Meteorologii anunța ca pana la jumatatea lunii iunie vremea se va incalzi in mai multe regiuni ale țarii. Aceștia mai avertizeaza ca in…

- E COD ROȘU de furtuni in Europa. De cateva ore, multe state se confrunta cu fenomene meteo deosebite. Afla in randurile de mai jos care este prognoza pentru joi, 11 mai, pentru Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat și cum va fi vremea in minivacanța de Rusalii 2023. COD ROȘU…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța schimbari bruște ale vremii pentru urmatoarele zile. In mai multe teritorii din țara va ploua. Temperaturile vor scadea sub specificul perioadei. Prognoza meteo actualizata pentru Romania. Nu scapam de frig, anunța meteorologii. Vremea se schimba…

- Vremea se va raci din nou in tara, la finele lunii aprilie. Meteorologii anunta minime de 6 - 8 grade. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat, luni, prognoza pentru perioada 24 aprilie - 7 mai.BANAT Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un avertisment de ultim moment. Meteorologii au transmis ca revine frigul in Romania, dupa ce in ultima perioada am avut parte de vreme frumoasa, dar cu ploi in majoritatea țarii. Iata cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani!

- Vremea in Romania continua cu aceleași temperaturi ca și cele din ultimele zile. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis o noua avertizare de vreme severa, valabila pentru toate toate județele din Romania. Se anunța ploi torențiale, grindina și descarcari electrice.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua alerta de vreme rea. De aceasta data este vizata zona montanata a Romaniei, acolo unde specialiștii au precizat ca este un risc mare de avalansa, la altitudini de peste 1800 de metri.