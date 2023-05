Stiri pe aceeasi tema

- „Utilizatori din Romania primesc in ultimele zile e-mail-uri in care sunt avertizați despre anumite facturi Orange neplatite, indiferent daca sunt sau nu clienți ai companiei. In acest mesaj li se cere sa acceseze un link care redirecționeaza catre site-uri cu conținut fraudulos, site-uri clona care…

- ”Utilizatori din Romania primesc in ultimele zile e-mail-uri in care sunt avertizati despre anumitre facturi Orange neplatite, indiferent daca sunt sau nu clienti ai companiei. In acest mesaj li se cere sa acceseze un link care redirectioneaza catre site-uri cu continut fraudulos, site-uri clona care…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza, miercuri, cu privire la primirea unor e-mailuri cu privire la neplata unor facturi Orange, iar, prin intermediul unor link-uri, atacatorii cibernetici redirectioneaza utilizatorii catre site-uri cu continut fraudulos. „Utilizatori…

- Administrația Naționala de meteorologie (ANM) a fcaut un anunț de ultima ora! Astazi avem parte de o vreme foarte frumoasa, cu maxime cuprinse intre 15 și 25 de grade Celsius. Specialiștii anunța ca temepraturile raman destul de ridicate toata perioada urmatoare. Cum va fi vremea in prima saptamana…

- Directoratul de Securitate Cibernetica indeamna la prudența in situațiile cand primim mesaje de Paște. DNSC indeamna la atenție cand primim prin sms, aplicații de mesagerie, e-mail sau prin social media mesaje ce conțin link-uri sau atașamente. Anul trecut, in aceeași perioada, infractori cibernetici…

- Avertisment ANM de ultim moment! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo. Specialiștii au emis o lista cu zonele din țara afectate de precipitații in ziua de Paște. In ce parți ale Romaniei va ploua in noaptea de Inviere.

- Avertisment ANM de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic pentru urmatoarele zile ale acestei saptamani. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și avertizeaza ca vremea se schimba radical in mai multe zone din țara. Ziua de 24 martie aduce un val…

- Avertisment ANM de ultim moment! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou anunț meteorologic pentru urmatoarea perioada. Specialiștii au actualizat prognoza meteo și avertizeaza ca vremea se schimba radical in mai multe zone din țara chiar la finalul lunii martie. Concret, nu vom…