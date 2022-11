Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak a afirmat luni seara ca "epoca de aur" dintre Marea Britanie si China s-a incheiat, sustinand o abordare mai pragmatica a "provocarii sistemice" prezentate de Beijing dupa arestarea la Shanghai a unui jurnalist de la BBC, comenteaza AFP.

- Acesta este un moment istoric extraordinar in China. Protestele izbucnesc in toata țara – de la Beijing, la colegii de elita, la alte orașe mari și chiar locuri indepartate. E șocant cand se aud oameni scandand ca Xi sa demisioneze. Protestele impotriva politicii stricte zero COVID a Chinei și a restricțiilor…

- European Council President Charles Michel will travel to Beijing on December 1 to meet with Chinese President Xi Jinping, as the European Union grapples with how to treat China amid pressure for a tougher approach from the US, Bloomberg reports. The EU and Chinese leaders will discuss global challenges…

- Prietenia dintre China si Rusia are ‘perspective largi’ de dezvoltare, iar cele doua tari ‘mai au multe de realizat inainte’, a subliniat luni presedintele chinez Xi Jinping, intr-un mesaj scris, cu ocazia celei de-a 65-a aniversari de la crearea asociatiei de prietenie intre Beijing si Moscova, potrivit…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, nu l-a felicitat pe noul premier britanic, Rishi Sunak, dupa intrarea acestuia in functie, pentru ca Marea Britanie este o tara ”inamicala”, anunta miercuri Kremlinul, relateaza AFP. ”Marea Britanmie face parte dintre tarile din categoria inamicala, deci n-au existat…