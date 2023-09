Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Inca de la primele ore ale dimineții, angajații ANAF Vaslui au decis sa intrerupa lucrul, ca raspuns la anunțatele masuri de austeritate propuse de ministrul de Finanțe. In plus, protestele vin ca urmare a taierilor salariale anunțate de guvernanți. In cazul in care proiectul de ordonanța…

- Magistrații Tribunalului Vaslui au respins contestația formulata de Alexandru Nicolae Moraru, tanarul de 19 ani din comuna Banca prins in flagrant de un barbat in timp ce incerca sa-i sparga mașina. Tanarul a dat de furca polițiștilor barladeni mai ales ca existau mai multe plangeri de spargere și nu…

- OPINIE… CSM Vaslui a reluat pregatirile in vederea sezonului 2023-2024 al Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Capitanul echipei vasluiene, Silvian Amihaesi, anticipeaza un sezon echilibrat, așa cum a fost și cel precedent. „Ne așteptam la un sezon la fel de echilibrat, mai ales ca majoritatea echipelor…

- PTIU!… Trimișii Cailor Ferate Romane, care ar avea in raspundere sa repare porțiunea de asfalt de la trecerea cu calea ferata din municipiul Huși, pe unde se tot poticnesc vehiculele de o buna bucata de timp, și-au schimbat tactica! Dupa ce au mai intervenit de vreo cateva opri in vazut lumii, iar cineva,…

- FOARTE TARE… Politistii Biroului Investigatii Criminale, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut un tanar, in varsta de 19 ani, din comuna Banca, judetul Vaslui, banuit de savarsirea unor infractiuni de furt calificat in Barlad, unde locuia ilegal. De fapt, este vorba despre cel care a spart…

- UNII MAI INSTARIȚI CA ALȚII… Toți angajații instituțiilor de stat au fost obligați, pana la data de 15 iunie 2023, sa iși completeze declarațiile de avere și de interese. Asta inseamna ca de la președinte de Consiliu Județean și pana la secretara de comuna, toți au fost obligați sa completeze documentele.…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis ordonanțe de sechestru pe 12 bunuri, in valoare de peste 10 milioane de lei, saptamana trecuta. Printre acestea se numara 3 mijloace de transport, 4 terenuri agricole și 2 pentru construcție, 2 construcții locative și una nelocativa.…

- IMPACT… Un accident teribil a avut loc in zona industrala a municipiului Vaslui, in fața fostei fabrici Hitrom. Trei mașini s-au ciocnit și cel puțin trei victime au fost luate cu ambulanța, de la locul accidentului. Au fost clipe de groaza, fiindca martorii povestesc ca victimele țipau de durere in…