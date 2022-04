Stiri pe aceeasi tema

- Averile combinate ale celor mai bogati oameni din Rusia au scazut cu 32 de miliarde de dolari in acest an, iar escaladarea conflictului din Ucraina ar urma sa conduca la o diminuare si mai importanta a averilor, transmite Bloomberg.

- Compania privata indiana de constructii navale ABG Shipyard este acuzata ca a escrocat cea mai mare banca publica din India si alte 27 de banci cu peste 3 miliarde de dolari, a anuntat principala agentie federala de investigatii din India, citata luni de France Presse. Potrivit unui comunicat al…

- Presedintele american Joe Biden a semnat vineri un decret privind confiscarea sumei de sapte miliarde de dolari din rezervele Bancii centrale afgane depuse in Statele Unite, din care rezerva jumatate jumatate victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001 si jumatate ajutarii umanitare a Afganistanului,…

- Statele Unite au anunțat marți ca au recuperat peste 94.000 de bitcoini furați în 2016 de pe platforma virtuala de tranzacționare Bitfinex și evaluați astazi la 3,6 miliarde de dolari, o suma record pentru un sechestru judiciar, scrie AFP. Un cuplu, suspectat ca ar fi cautat sa spele bitcoini…

- Prețul acțiunilor Ford au crescut cu pana la 4,6% ajungand la 25,59 de dolari, ducand valoarea companiei la un nivel record de 102 miliarde de dolari.In momentul scrierii acestui articol ele erau tranzacționate cu aproximativ 25,39 de dolari pe bursa de la New York.Creșterea prețului acțiunilor Ford…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 18 centi, sau cu 0,2%, pana la 84,52 dolari pe baril, pana la 1133 a.m. ET (1634 GMT), dupa o crestere de 4,7% marti si miercuri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, au scazut cu…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19. Compania Moderna estimeaza vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul…