Averile aleșilor județeni! Ce au mai adunat, vândut sau donat în ultimul an Creșterea averii aleșilor noștri este și va fi un subiect de interes public constant, in special cand ne uitam cum unii politicieni s-au rezolvat pe viața din punct de vedere financiar. In acest context, Gazeta de Bistrița a luat la puricat declarațiile de avere ale consilierilor județeni din Bistrița-Nasaud, cu scopul de a dezvalui schimbarile suferite de averea lor. Jurnaliștii noștri incearca sa aduca la lumina informații clare și pe care orice cetațean le poate verifica, despre averile deputaților bistrițeni, indiferent de apartenența politica a acestora. Investigația asupra averii consilierilor… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un singur an, costurile funeraliilor in Ungaria au inregistrat o creștere de aproximativ 25%, ajungand la nivele considerate neconcepute pentru unii oameni. In luna iunie a acestui an, media prețului unei inmormantari a fost de 399.180 HUF (5.151,82 lei), iar prețul mediu al serviciului de incinerare…

- Noua baza sportiva Gloria pentru fotbal este finalizata, a anunțat președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Radu Moldovan. „De acum, antrenamentele, competițiile sportive și meciurile de fotbal se vor desfașura in cele mai bune și moderne condiții, și aici la Baza sportiva Gloria, a CS Gloria…

- ANAF organizeaza licitații publice pentru vanzarea unor bunuri imobile și a unor obiecte din metale și/sau pietre prețioase, astfel: la sediul Serviciului de valorificare bunuri București, din str. Prof. Dimitrie Gerota nr.13, cam. 305, et.3, sector 2, București: – in data de 05.07.2023, ora 10.00,…

- Mai multe terenuri au fost vandute catre persoane juridice si fizice Printre persoanele juridice regasim firma Haras SRL, care a primit un teren, iar Dami Trans SRL a primit prin inchiriere un teren pentru 0,80 euro mp lunaIn Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata decizia prin care este inchiriat…

- Luni, 15 mai 2023, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata, prin 112, de catre un barbat de 27 de ani, din comuna Doștat, cu privire la faptul ca a fost amenințat de fratele sau. Din primele cercetari, s-a stabilit faptul ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și a unor discuții contradictorii,…

- Anunț licitație – bunuri imobile. Teren intravilan, in suprafața de 600 mp, situat in Dumbravița. D.G.R.F.P. Timișoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 30.05.2023 ora 14.00 in localitatea Timisoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile: Cota actuala…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorul Poliției de Frontiera Berzasca impreuna cu polițiști de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Caraș-Severin au descoperit in apele fluviului Dunarea peste 200 m plase de pescuit folosite in perioada de prohibiție. In data de…

- Piata medicamentelor din Romania se confrunta, dupa pandemie, cu probleme majore. Unele medicamente eliberate pe baza de prescriptie medicala, vitale pentru pacienti, nu se mai gasesc. In tot acest timp, pretul medicamentelor eliberate fara prescriptie (OTC-urile), creste de la luna la luna, iar oamenii…