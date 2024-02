Averea si interesele lui Mihai Teodorescu, noul director general al CN APM Constanta (DOCUMENT)

Florin Vizan a demisionat din functia de director general al CN APM Constanta, astazi, 9 februarie 2024. Florin Vizan a confirmat pentru cotidianul ZIUA de Constanta demisia din conducerea companiei si a precizat ca va ramane in cadrul acesteia. "Doamna Serban a fost demisa de catre CA, iar in locul ei a fost numita doamna Mergiu. In locul meu a fost numit domnul Teodorescu"Mihai Teodorescu a fost numit, astfel, director general al CN APM Constanta, in cadrul CA ului din Portul Constan ...