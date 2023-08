Averea si interesele lui Dumitru Chiru, primarul comunei Lumina, judetul Constanta (DOCUMENTE)

Edilul Dumitru Chiru nu detine terenuri sau locuinte in proprietate Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele parlamentarilor constanteni, ale primarilor, ale directorilor si ale angajatilor celor mai importante institutii publice din Dobrogea si ai companiilor nationale, asa cum apar acestea fie pe site urile institutiilor, fie pe cel al Agentiei Nationale de Integritate. In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Dumitru Chiru, primarul c ...