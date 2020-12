Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier de stat in guvernul Orban, lider al senatorilor PNL, Virgul Guran, a afirmat, intr-o emisiune la antena 3, ca președintele Klaus Iohannis va stabili numele miniștrilor care vor fi prezentați maine, Parlamentului, pentru investirea Guvernului. ”Președintele va stabili ce miniștri sunt…

- Discutiile intre reprezentantii PNL, USR-LUS și UDMR au inceput sambata dimineata, dupa ora 9,00, pe trei paliere: program de guvernare, structura Guvernului si structura majoritatii parlamentare. Dragoș Pislaru, de la USR-Plus a postat cateva imagini și o concluzie dupa aceste negocieri. ”Fum alb pe…

- O numire la limita dictaturii ar fi desemnarea lui Nicolae Ciuca in poziția de premier al Romaniei, ii arata președintelui Klaus Iohannis ActiveWatch si alte sase organizatii civice, intr-o scrisoare publica prin care ii solicita sa nu accepte ca șef al Guvernului o persoana cu profil militar. Numirea…

- Pus sub control judiciar dupa ce a dat cu mașina peste un polițist, in fața Garii de Nord, Bogdan Florin Mardale se dovedește a fi un tanar bine impins in cariera de puterea familiei. El este fiul unui expert superior din cadrul Secretariatului General al Guvernului, iar la 20 de ani a fost angajat…

- Guvernul a alocat 65 de milioane de lei pentru achiziția de Remdesivir, medicamentul folosit in tratamentul pacienților cu Covid, prin contractul incheiat la nivelul Uniunii Europene cu compania Gilead. Printr-un comunicat de presa, Ministerul Sanatații, informeaza ca Guvernul aprobat, la cererea sa,…

- Premierul Ludovic Orban a subliniat pozitia clara a Guvernului de a mentine cota unica de impozitare si faptul ca nu are in vedere majorari de taxe si nici introducerea de taxe noi, in intalnirea pe care a avut-o, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…

- Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a declarat, joi seara, la Antena 3, dupa noile afirmații ale premierului Ludovic Orban la adresa judecatorilor constituționali și la adresa deciziilor emise de CCR, ca lucrurile au luat o asemenea amploare incat se impune sesizarea organismelor internaționale…